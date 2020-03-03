في اجتماع أزمة بطرابلس: اعتماد ترتبيات مالية للعام 2020 بحضور السراج والكبير

قرر اجتماع برئاسة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020، حضر الاجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس مجلس النواب المجتمعين في طرابلس حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وخالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، والسيد اللواء أسامة عبد السلام جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة للجيش الليبي.

وأشار بيان صادر عن المصرف المركزي قبل قليل إلى اتفاق الحاضرين على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين بالإضافة إلى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا لمواجهة أزمات الوضع الراهن وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين

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