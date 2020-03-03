الخارجية السورية: ندعم نضال الشعب الليبي ودور الجيش الليبي والحكومة الشرعية في بنغازي

ليبيا – شدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على أن عودة العلم الليبي مرفرفا في سماء سوريا مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى.

المقداد وخلال مراسم إعادة افتتاح السفارة الليبية رسميا في دمشق وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”قال إن العلم السوري سيرتفع قريبا في سماء ليبيا، مشددا في الوقت نفسه على أن النضال ضد الإرهاب سيستمر وإن السيناريو السوري والليبي لا يختلف إلا في التفاصيل.

ورأى نائب وزير الخارجية السوري أن كل ما يحدث منذ سنوات في البلدين يثبت أن العملاء والأدوات تسقط مهما قدمت دول من دعم لأدواتها.

ووصف المقداد ليبيا بأنها بلد مستقل، مشددا على أن بلاده تدعم نضال الشعب الليبي والدور الذي يقوم به الجيش الليبي والحكومة الليبية الشرعية في بنغازي”.

وأكد المسؤول السوري أن المؤامرة تفشل في ليبيا يوما بعد يوم والجيش السوري بدوره يحقق المعجزات،مضيفا أن نضال البلدين واحد وأن رفع العلم الليبي في دمشق مقدمة يصحو البعض ويعود إليهم وعيهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية