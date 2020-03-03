شكري: التدخل التركي جعل ليبيا مرتكزا للتنظيمات الإرهابية والمقاتلين الأجانب

أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، أن بلاده انخرطت في مسار برلين لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن القمة ضمت عددا من الدول الفاعلة، وحاولت إعادة المسار السياسي والتعامل مع قضايا مهمة، مثل قضية انتشار المقاتلين الأجانب في ليبيا، وتأثير ذلك على المحيط المباشر.

وحذر شكري في تصريح أمس من خطورة استهداف أطراف خارجية لليبيا، وخاصة تركيا، لجعل ليبيا مرتكزا للتنظيمات الإرهابية والمقاتلين الأجانب، مشيرا إلى ضرورة تجاوز التعثر الخاص بالمسار السياسي حتى يكون هناك حوار على المستوى السياسي، يضع أسسا لحل هذه القضية واستعادة اللحمة الوطنية في ليبيا.

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