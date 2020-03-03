القشاط: على الدول العربية الإعتراف بحكومة الثني كممثل شرعي لليبيا

ليبيا – أكد سفير ليبيا السابق لدى السعودية محمد القشاط أن توقيع الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني اتفاقًا مع الحكومة السورية بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوقيع اتفاقيات أمنية أمر إيجابي،مشيرًا إلى أن العلاقات مع سوريا ليست سرية فهذه دولة عربية يجب أن يكون معها علاقات ومن العيب عدم وجود تمثيل دبلوماسي بين الدول العربية.

القشاط وفي تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الاثنين أشار إلى أن ليبيا وسوريا يواجهان عدوًا واحدًا وهو المحتل التركي وبالتالي يجب أن يتعاونا ويبذلا جهدًا لوقف العبث التركي في البلدين.

وقال القشاط إن الدول العربية يجب أن تعترف بحكومة عبدالله الثني كممثل شرعي لليبيا مثل سوريا وأن تسحب اعترافها بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج فهو مرفوض من قبل الليبيين وهذا الرجل يتآمر على ليبيا وسرق أموالهم وصرفها للخارج،مؤكدًا أن السراج منح إثيوبيا مليار دولار لبناء سد النهضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية