حويلي: سلامة أخل بكل ما تعهد به مسبقاً وخالف الإتفاق السياسي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالقادر حويلي إن الإختلالات التي وقعت بها البعثة الأممية كثيرة جداً منذ استلام غسان سلامة منصبة حيث تجاوز الإتفاق السياسي و قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على الإتفاق السياسي علاوة على فتح المسارات دون معرفة الأجسام السياسية المنوط بها العمل.

الحويلي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه فيما يتعلق بالمسار السياسي تحديداً سلامة أخل بكل ما تعهد فيه مسبقاً وخالف الإتفاق السياسي لذلك رئيس مجلس الدولة أرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ليوضح أسباب مقاطعة المجلس لجولة الحوارات ومن بينها الوضع العسكري.

وأردف :” سلامة تحدث عن وجود تقدم بالمسار الإقتصادي وعندما إجتمعنا بمن هم في المسار الإقتصادي قالو ليس هناك أي تقدم وكذلك المسار العسكري، الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أرسلت رسالة للأمين العام و رئيس اعضاء مجلس الأمن تشرح موقفها من مخالفة سلامة لقرار مجلس الأمن 21-44″.

كما نوّه إلى أنه جميع ما ذكر أعلاه كانت أسباب متراكمة أدت إلى طلب المبعوث الأممي بتقديم استقالته حفاظاً على ماء وجهه بحسب قوله.

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