قيادات الوفاق تقرر اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020

قررت قيادات حكومة الوفاق خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه شارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب الموازي حموده سياله ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبه خالد أحمد شكشك وآمر غرفة العمليات المشتركة لقوات الوفاق أسامة جويلي

وجرى خلال اللقاء مناقشة بنود الترتيبات المالية للعام 2020 في ظل أزمة إقفال الحقول والموانئ النفطية، وخلص الاجتماع إلى اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 كما اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة أزمة من االحاضرين بالإضافة إلى السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوّض، تتولى مواجهة أزمات الوضع الراهن وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.