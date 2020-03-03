الدباشي: سلامة فشل وسيفشل من سيأتي بعده

ليبيا – قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة فشل وسيفشل من سيأتي بعده.

الدباشي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الثلاثاء علل بأن مشكلة سلامة ومن سبقه من الممثلين الخاصين للامين العام انه لم يصل الى ممثلين حقيقيين للشعب الليبي واكتفى بالتعامل مع متصدري المشهد السياسي الذين أتت بهم الصدفه وليسوا على استعداد للتخلي عن امتيازاتهم التي ما كانو ليحلموا بها حتى الحلم.

وأشار إلى أن التشويش في الساحة الليبية كان أكبر من أن يدركه غير الليبيين فلا الأحزاب ناضجة وفعالة ولا المجتمع المدني مستقل وحقيقي ولا وجود لمشائخ يمثلون القبائل في الغرب والجنوب ولا الناشطون السياسيون ناشطون لوجه الله،وفقاً لقوله.

الدباشي رأى أنه كان من الأولى أن يقوم سلامة منذ البداية تجاوز كل هذه الفقاقيع الهوائية وجمع ممثلين متفق عليهم للبلديات بعد توعية كافية للوصول الى قرارات ملزمة تؤدي الى اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري ولو مؤقت للخروج من المرحلة الانتقالية.

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