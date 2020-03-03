بوشناف يتخذ هذا القرار بشأن ترقية ضباط الشرطة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف قرارا يقضي بتشكيل لجنة تتولى إعداد كشوفات استحقاق الترقية لضباط الشرطة للأعوام (2018، 2019، 2020) الذين ينطبق عليهم شروطها وفق التشريعات النافذة وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانه به.

ونص القرار رقم “272” لسنة 2020 على أن تتألف اللجنة من خميس ساسي (مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب) رئيسا، وبعضوية فتحي المرتضى (إدارة الشؤون الإدارية)، ناجي حماد(الإدارة العامة للتدريب)، محمد حلوم (إدارة الشؤون القانونية) وبموجب القرار فإن الشارف المزوغي (إدارة الشؤون القانونية) سيتولى مهام مقرر اللجنة.