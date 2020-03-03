وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق تطالب الرئاسي برفع الدعم عن الوقود

ليبيا – أعلنت وزارة الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق برئاسة علي العيساوي أمس الاثنين وضع مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي وللاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة الإستشاري ومصرف ليبيا المركزي.

الوزارة أشارت بحسب مكتبه الإعلامي إلى قيامها بتجميع واستعراض كافة الدراسات المتعلقة بنظام الدعم التي تم اعدادها على المستويين المحلي والدولي والتي أجمعت كلها على عدة نقاط أهمها.

وأوضحت أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للإقتصاد الوطني لوجود حوالى ما نسبته 40% يٌهرب خارج الحدود و ذلك التشوه السعري الذي يُحدثه نظام الدعم،لافتاً إلى أنها خلصت عدة مقترحات تم تداولها مع اصحاب المصلحة (وزارة المالية،وزارة التخطيط ،المؤسسة الوطنية للنفط) وتم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي بما يحقق عدة ميزات أهمها:

_ مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم الى مستحقيه .

_ ترشيد الإستهلاك بما نسبته حوالي 30% الى 40% .

_ القضاء علي ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات الي اقل ما يمكن .

_ انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25% .

_ وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة إستبدال دعم المحروقات وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة .

_ مراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد وبناءً عليه.

وزارة الإقتصاد والصناعة أكدت أنها أحالت المقترح الذي يتضمن قيمة الدعم وآلية توزيعه للمواطنين للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس وزراء الوفاق لإصدار القرار المناسب بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة و بما يضمن نجاح البرنامج .

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