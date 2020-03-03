حفل تخريج دفعتين جديدتين بالمعهد العالي للمهن الشاملة

احتفل المعهد العالي للمهن الشاملة في درنة بتخريج الدفعتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من طلابه في أقسام هندسة الحاسوب والهندسة المدنية والكهربائية والعلوم الإدارية والمالية.

وشهد الحفل إلقاء العديد من الكلمات التي تناولت أجواء سير العملية التدريسية وصولا إلى التخرج، كما تم عرض بعض المشاهد المصورة التي تناولت الدراسة والتعريف بالكلية وأقسامها وما تحتويه من معامل وقاعات دراسية.

كما شهد الاحتفال بعض الفقرات الترفيهية، وذلك بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلبة الخريجين البالغ عددهم اثنين وثمانين وأولياء أمورهم وعائلاتهم.

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