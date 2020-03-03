أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومه أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه استقال بعد أن أدرك أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

وقال همومه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “لاشك أن أي مبعوث أممي للدعم في أي منطقة من العالم وبالأخص ليبيا يهدف لدعم الاستقرار بجميع أنواعه لغرض تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة مثل إنجاز الدستور والانتخابات بجميع أنواعها برلمانية ورئاسية وبلدية وكذلك تحقيق الأمن وتخفيف الاحتقان ومعالجة الأمور الاقتصادية”.

وأضاف همومه “هذا كله لا يستطيع أي مبعوث أن يقوم به إلا في وجود قبول من أطراف النزاع في ليبيا للدور الذي يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة” مردفا “لكن من خلال التحرك المكوكي بين أطراف النزاع الذي أجراه سلامه اتضح له أنه لا يمكن أن يحقق أي تقدم في العملية السياسية ولا الأمنية، وبات ذلك واضحاً من خلال اشتراط مجلس الدولة مشاركته في الحوار السياسي بالتقدم في المسار العسكري 5 + 5 الذي ثبت بما لا يدعو مجال للشك أنه فشل، ودليل فشله كمية القذائف التي أطلقت على مطار امعيتيقة صبيحة يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 من قبل قوات خليفة حفتر الذي يعتبر خرقاً صريحاً للهدنة التي توافق عليها الطرفان”.

وأردف همومه “أعتقد جازماً بأن غسان سلامة تعرض لضغوط من بعض الدول الإقليمية لينتهج منهج انحيازي لطرف على حساب الطرف الأخر، الأمر الذي حتماً لا يمكن أن يرضى به غسان ولا يمكن أن يحقق انفراج للأزمة بل يزيدها تعقيداً” وتابع “كل هذه الأسباب وأسباب أخرى لا نعلمها هي من كانت وراء تقديم غسان سلامة استقالته من مهمته كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.