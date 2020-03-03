التقى مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وبينت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة أنه جرى خلال اللقاء استعراض الانتهاكات ترتكب ضد المدنيين وحالة النزوح التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وطالب السني خلال اللقاء الأمم المتحدة بضرورة العمل على توثيق هذه الانتهاكات والخروقات، وتفعيل برامج الدعم الإنساني حسب الخطة الأممية الموضوعة بالخصوص، مع إيجاد آليات للتنسيق الفاعل بين الحكومة والمنظمات الدولية المختلفة.