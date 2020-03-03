داخلية الحكومة الليبية تشكل لجنة بشأن ترقية ضباط الشرطة

بنغازي-العنوان

شكلت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، لجنة تتولى إعداد كشوفات استحقاق الترقية لضباط الشرطة للأعوام (2018، 2019، 2020).

جاء ذلك في قرار رقم 272 لسنة 2020، أصدره وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، يقضي بتشكيل لجنة لإعداد الكشوفات لمن تنطبق عليه الشروط وفق التشريعان النافذة، وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

وترأس اللجنة العقيد خميس ساسي من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وبعضوية المقدم فتحي المرتضى من إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم ناجي حماد من الإدارة العامة للتدريب، والمقدم محمد حلوم من إدارة الشؤون القانونية، فيما يتولى مقرر اللجنة الرائد الشارف المزوغي من إدارة الشؤون القانونية.