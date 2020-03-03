مغيب: استقالة غسان سلامة جاءت بسبب شعوره بالفشل

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، تأتي بسبب شعوره بالفشل بعد أن عجز عن جمع الأطراف الليبية.

امغيب أضاف في تصريح لراديو سبوتنيك أن رفض سلامة لمخرجات مجلس النواب كان فيه انحياز واضح لحكومة السراج، مؤكدا أن سلامة كان يغض الطرف عن أفواج المرتزقة السوريين والإرهابيين الذين يأتون إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وعن الأسلحة التي تتدفق إلى ليبيا والطائرات المسيرة.

واعتبر امغيب أن المسارات الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين أصبحت في حكم الميت بعد استقالة سلامة، إلا إذا أعيد ترتيب أولوياتها وصياغتها من البداية، وتم وضع معايير متساوية.

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