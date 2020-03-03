بالفيديو| النواب يرسل برقية احتجاج لـ “غوتيريس” بشأن تصريحات سلامة الأخيرة

بنغازي-العنوان

قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، إرسال برقية احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن التصريحات الأخيرة لمبعوثه لدى ليبيا، غسان سلامة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس ناقش خلال جلسة اليوم، التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومه، المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا تجاه مجلس النواب.

وأضاف بليحق أنه “بعد مداولة هذا البند ومناقشة الخطوات القادمة لمجلس النواب تجاه الحوار السياسي من أجل إنهاء الأزمة الليبية، وأيضا تجاوزات البعثة الأممية قرر المجلس إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الصحفية الأخيرة للمبعوث الأممي لدي ليبيا، غسان سلامة، وتقديم احتجاج على هذه التصريحات”.

وأشار الناطق باسم مجلس النواب إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يصدر عنه أي موقف تجاه تصريحات سلامة، التي اعتبرها المجلس غير مقبولة، خصوصا أنه يمثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

يأتي ذلك على خلفية التصريحات التي رد فيها مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا المستقيل، غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، في جنيف، على الانتقادات التي وجهها مجلس النواب وأعضاء من المجلس إلى البعثة الأممية واتهامها بالتدخل في عمل مجلس النواب وتعيين ممثليه في حوار جنيف.

وكان قد أعلن غسان سلامة، أمس الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إعفاءه من مهمته في ليبيا، لـ”دواع صحية”.