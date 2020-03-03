

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

03 March, 2020

أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي أنه سيتعيّن على المجلس تقييم تداعيات استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف المسؤول الصيني خلال مؤتمر صحفي أن أجندة المجلس لهذا الشهر ستكون حافلة بالمناقشات والمباحثات بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين. مشيرا إلى أن أحد أولوياته هو تعزيز السلام والاستقرار في الدول التي تشهد نزاعات كبيرة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن.

وتابع نقدّر جهود سلامة في تعزيز عملية سلمية وفي مساعيه لإنهاء الصراع رغم الصعوبات الكثيرة.

وردّا على أسئلة تتعلق باستقالة سلامة، وتداعيات ذلك على مجريات الأوضاع ومعالجة القضية الليبية في مجلس الأمن، قال تشانغ جون إنه سيتعيّن على المجلس تقييم تداعيات استقالة سلامة، إلا أن قضية ليبيا حاضرة على أجندة الأمم المتحدة. وأضاف: “نعتزم الاستماع للسيّد سلامة بشأن التطورات الأخيرة، ونقدّر جهوده التي بذلها في تعزيز عملية سلمية وفي مساعيه لإنهاء الصراع رغم الصعوبات الكثيرة.”

وأكد مندوب الصين أن مجلس الأمن اعتمد قرارا في الشهر الماضي بشأن ليبيا، مما يظهر التزام المجلس في تعزيز السلام، والتمسك في تنفيذ القرارات التي اعتمدها ودعم عملية سلمية بقيادة ليبية وبملكية الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخلات خارجية وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.