الحكومة الليبية: الجيش جاهز لردع أي عدوان خارجي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبد الرحمن الأحيرش أن الجيش الليبي جاهز لردع أي عدوان خارجي.

وقال الأحيرش لسبوتنيك على هامش افتتاح السفارة الليبية بدمشق إن المعركة التي يخوضها الجيشان السوري والليبي “معركة واحدة ضد عدو واحد” مبينا أن “التنسيق مع دمشق يجري على أعلى المستويات، مؤكدا أن “المعركة واحدة والعدو واحد”، مشيرا في الوقت نفسه أن ليبيا تعمل على “ردع اليد التركية التي تحاول زعزعة الاستقرار في البلدين”.

وأكد الأحيرش أن “الجيش الليبي يحتاج لدعم سياسي ولوجستي وهو جاهز لردع أي عدوان خارجي، بالتنسيق مع سوريا” مبينا أن “الجيش الوطني (الليبي) هو جيش محترف، بدأ تشكيله بـ 170 جنديا، ليصبح تعداده اليوم ما يزيد عن 80 ألف جندي وضابط من مختلف الرتب العسكرية والتخصصات”.