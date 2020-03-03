باشاغا: الإتفاقية مع تركيا يهدف لإحداث التوازن العسكري

اعتبر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن التغيير في ليبيا كان عنيفا عكس تونس بالنظر إلى أن مؤسسات الدولة الليبية لم تكن قوية, وأنه لذلك بمجرد حدوث تغيير دخل الليبيون في دوامة العنف والقتال كما تدخلت دول أجنبية في هذا الصراع مما زاد في إرباك الوضع.

وأضاف باشاغا, في حوار أدلى به لإذاعة “موزاييك” اليوم الثلاثاء , أن الخلاف بين حكومة الوفاق وفرنسا توقف بإعتبار أن فرنسا قد غيرت من نهجها وسياستها لأنها كانت تدعم حفتر دعما كاملا, موضحا أن فرنسا تدعم حفتر عسكريا وهذا غير مقبول, كما أنها تميل سياسيا لحفتر.

وتابع بأنه سيزور خلال هذا الشهر فرنسا وسيلتقي مسؤولين كبار, كما سيكون هناك توقيع اتفاقيات وعقود تعاون خلال هذه الزيارة.

ولفت بقوله: “بدأنا سياسة جديدة وهي الإتصال بكل الدول وفتحنا باب الحوار حول المصالح المشتركة ونرى أن التعاون الاقتصادي لا يقتصر على دولة معينة بل مفتوح أمام جميع الدول”.

وبخصوص الإتفاقية الأمنية بين حكومة الوفاق و تركيا, قال باشاغا إن دعم تركيا لحكومة الوفاق يهدف إلى إحداث نوع من التوازن العسكري وحماية العاصمة وحماية المدنيين داخلها, وليس بقصد الإعتداء على الاخرين أو القيام بهجوم كبير يصل إلى معبر السلوم في أقصى الشرق.

وأوضح أن إحداث التوازن العسكري يرغم حفتر على الذهاب إلى طاولة الحوار.

من جانب اخر, تقدم باشاغا بالشكر لتونس التي فتحت أبوابها لليبيين منذ 2011 إلى حد الان بكل رحابة صدر, مبينا أنه لا توجد دولة أخرى تعامل الليبيين كما تعاملهم تونس.

وتابع بأن التعامل مع الحكومة التونسية يتم كذلك بكل يسر رغم حدوث بعض المشاكل الأمنية في السابق, مضيفا أن الوضع تحسن كثيرا الان وأن التعاون الأمني بين تونس وليبيا يجري بكل سلاسة.

وبالنسبة لتلويح حفتر بالسيطرة على معبر راس الجدير الحدودي مع تونس, قال وزير داخلية الوفاق إن حفتر لن يستطيع عسكريا السيطرة على المعابر وأن حكومة الوفاق لن تمكنه من ذلك, كما أن هذه الفرصة فاتته في بداية شهر أفريل الفارط ،وأوضح أن المعابر ستكون تحت سيطرة الوفاق.