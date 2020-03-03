السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو بشأن الأزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم رسالة من رئيس جمهورية الكونغو ساسو نجيسو، بشأن آخر تطورات الأزمة الليبية على ضوء تولي الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم الرسالة خلال لقائه مع وزير خارجية الكونغو جان كلود بحضور وزير الخارجية المصرية سامح شكري، وسفير جمهورية الكونغو بالقاهرة، مضيفا أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين، ورفض أي تدخل خارجي في الأراضي الليبية.

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