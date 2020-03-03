

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 March, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها و استنكارها حيال واقعة اختطاف ،المدير العام لشركة الخطوط الجوية الإفريقية ،علي ميلاد ضو، والذي أنقطع به الإتصال، فى مساء يوم الأحد الماضي الموافق 2020/3/1.م حيث قامت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بإختطافه ، على تمام الساعة 10.55مساء ، من أمام منزله الكائن بشارع عمر المختار ، وسط العاصمة طرابلس أثناء عودته للمنزل ، و لازال إلى هذه اللحظة مفقود ومصيره غير معروف ، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية .

و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس ، بسرعة التحرك لكشف مصير علي ميلاد ضو ، وضمان إطلاق سراحه ، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

و حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامه وحياة علي ميلاد ضو ،مطالبة ،وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والأجهزة الأمنية المختصة ومديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس، بضمان حماية مؤسسات الدولة والعاملين فيها من الاعتداءات والانتهاكات والتهديدات والابتزاز الذي يطال العديد من مؤسسات الدولة والعاملين فيها من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة .