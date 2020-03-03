منصات الدفاع الجوي تستهدف طائرة تركية مسيرة أقلعت من معيتيقة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي استهداف منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أمس طائرة تركية مسيرة، أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، حيث قامت بإسقاطها في محور الخلة بعد أن حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة.

من جانبه قال آمر مجموعة العمليات للمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي، إن استهداف القوات المسلحة منصات الدفاع الجوي التركية جاء في إطار جهود القوات المسلحة لإعادة الطابع المدني للمطار، بما يكفل سير خدماته بسلاسة لكافة المواطنين في أجواء مدنية خالية من أي مخاطر.

هذا ودعت شعبة الإعلام الحربي كافة المواطنين في العاصمة طرابلس إلى عدم القلق من أصوات الانفجارات في محيط قاعدة امعيتيقة.

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