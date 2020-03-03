عماري زايد يعتمد الملاك الوظيفي في 74 مراقبة تعليم للعام الدراسي 2020/2019

اعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2020/2019، في نحو 74 مراقبة تعليم، بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة، ومدير مركز المعلومات والتوثيق الدكتور يوسف أبوزويدة، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، ومدير مكتب شؤون الوزارة عبدالفتاح الفاضلي.

وبحسب بيان لوزارة التعليم اليوم، وجه الوزير الشكر لمديري المدارس ومكاتب التفتيش التربوي ومراقبي التعليم علي جهودهم في إعداد ومراجعة الملاك الوظيفي وإحالته للوزارة، مشيدا بجهود إدارة الاحتياط العام ومركز التوثيق والمعلومات لإنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية.

الوكيل يبحث مشاكل مراقبات التعليم في الجنوب واحتياجات المدارس من المعلمين

وتحدث أبوزويدة، عن الإضافات التي ستتحقق من خلال اعتماد الملاك الوظيفي، وأهمها حصر دقيق لكافة العاملين الفعليين بالمؤسسات التعليمية، «ومن خلالها نستطيع استخلاص كافة المؤشرات المطلوبة».

ولفت الوكيل إلى تدريب وتطوير المحالين للاحتياط العام بعد اعتماد الملاك الوظيفي، وتحدث عن الإجراءات المتخذة من إدارتي التخطيط والاحتياط العام ومركز المعلومات والتوثيق للإعداد لورشة عمل توضح التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بتطبيق الملاك الوظيفي، موضحا أن الوزارة تستطيع الآن المطالبة بحقوق العاملين بالقطاع وفق المسكنين بالملاك الوظيفي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا