وزارة التعليم بالوفاق تعتمد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2020/2019م

اعتمد وزير التعليم المكلف الدكتور “محمد عماري زايد” اليوم الثلاثاء الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2020/2019م.

وتقدم وزير التعليم المكلف بالشكر لمدراء المدارس ومكاتب التفتيش التربوي ومراقبو التعليم علي جهودهم في إعداد ومراجعة الملاك الوظيفي وإحالته للوزارة كما اثني علي الجهود المتميزة لإدارة الاحتياط العام ومركز التوثيق والمعلومات لإنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية.

وقدم الدكتور “ابوبكر الهاشمي” تقديما حول إعداد الملاك الوظيفي موعزًا التأخير في اعتماده حتي بداية الفصل الدراسي الثاني الي البدء في تطبيقه والذي انطلق في نهاية ديسمبر بناء علي تعليمات الوزير المكلف بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق التنظيمي الهام متقدما بالشكر لكل من بذل جهدًا حتي يري هذا الملاك النور.

بدوره، اوضح الدكتور “يوسف ابوزويدة” خلال معرض حديثه علي الإيجابيات والإضافات التي ستتحقق من خلال اعتماد الملاك الوظيفي واهمها حصر دقيق لكافة العاملين الفعليين بالمؤسسات التعليمية ومن خلالها نستطيع استخلاص كافة المؤشرات المطلوبة.

واكد الوكيل بان الخطوة الثانية من مشروع الملاك الوظيفي وهو تدريب وتطوير المحالين للاحتياط العام سيتم الإعداد لها بعد اعتماد الملاك الوظيفي كما وضع المجتمعين في الإجراءات المتخذة من إدارتي التخطيط والاحتياط العام ومركز المعلومات والتوثيق للإعداد لورشة عمل توضح التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بتطبيق الملاك الوظيفي موضحا في ختام حديثه بان الوزارة تستطيع الان المطالبة بحقوق العاملين بالقطاع وفق المسكنين بالملاك الوظيفي.

وفي ختام اللقاء الذي حضره كل من وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” ومدير مركز المعلومات والتوثيق الدكتور “يوسف ابوزويدة” وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور “عبدالمنعم ابولائحة” ومدير مكتب شؤون الوزارة “عبدالفتاح الفاضلي”، اعتمد وزير التعليم الملاك الوظيفي لعدد74 مراقبة تعليم وأصدر قراره بالاعتماد، شاكراً كافة اللجان الفنية التابعة للوزارة التي واصلت عملها خلال شهرين متواصلين لإنجاز هذا الاستحقاق الهام.

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