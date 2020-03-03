الاتحاد العربي للتدريب يبحث آليات التعاون مع مجلس التخطيط الوطني بليبيا

عقدت رئيس الاتحاد العربي لإعداد القادة للتدريب والاستشارات الدكتورة منى عيسى اليوم الثلاثاء بمقرالاتحاد بالقاهرة اجتماعا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في ليبيا الدكتور مفتاح الحرير .

وتناول الاجتماع مناقشة أطر وآليات التعاون بين المجلس والاتحاد العربي لاعداد القادة في تقديم كل ماهو جديد ، في مجال التدريب والاستشارات ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام والخاص .

وأوضحت الدكتورة منى عيسى بحسب الموقع الرسمي للاتحاد ، أن برامج التدريب التي يقيمها الاتحاد تأتي وفقا لأحدث الأساليب الحديثه والمتطوره في مجالات التدريب لجميع قطاعات العمل في ليبيا.

وكانت رئيس الاتحاد العربي لإعداد القادة قد عقدت أواخر فبراير الماضي لقاء مع رئيس النقابة العامة لموظفى التعليم العالي في ليبيا عصام عويدان

واتفق الجانبان مبدئيا بشأن التعاون فى تطوير وتنمية وتدريب العاملين بالجامعات الليبية.

يذكر أن مركز الاتحاد العربي لإعداد القادة للتدريب والمؤتمرات يتخذ من القاهرة مقرا له ويتولى تقديم برامج التدريب والاستشارات لجميع البلدان العربية في مختلف مجالات العمل بالإضافة الى دراسة الدبلومات والماجستير والدكتوراة المهنية