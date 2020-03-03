شاهد الصور| تخريج دفعة جديدة من أعضاء هيأة الشرطة في إجدابيا

إجدابيا-العنوان

شهدت مديرية أمن إجدابيا، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من أعضاء هيأة الشرطة لصالح المديرية وفرع جهاز الأمن الداخلي، وفرع جهاز مكافحة الجريمة بالمدينة.

وتلقى منتسبو الدورة التي حملت اسم “شيخ الشهداء عمر المختار” التدريبات اللازمة لخوض العمل الأمني في هذه الأجهزة والأهداف الحيوية، ونفذها قسم التدريب بمديرية أمن إجدابيا بإشراف مباشر من الإدارة العامة للتدريب.

وحث مدير الإدارة العامة للعلاقات العميد بوعجيلة الزايدي الخريجين على بذل كل العطاء لأجل الوطن والمواطن.

ومن جهته، وجه مدير أمن إجدابيا العقيد ونيس الشكري، الشكر لوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناق الذي كان له دور فاعل في إقامة هذه الدورة.

وحث الشكري كافة الخريجين لخوض غمار العمل الأمني بكل قوة وحرص على حماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة، والمشاركة في صد أي عدوان على ليبيا.

وبدوره استعرض مدير إدارة التدريب بالوزارة العقيد خميس الوزان سير عمل الإدارة وما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل بوشناف، مثمنا عمل مديرية أمن إجدابيا في إنجاح الدورة.

كما استعرض الخريجون بكراديس المشاة وفنون الدفاع عن النفس وغيرها من الفنون القتالية، أمام الحاضرين، فيما اختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح الدورة التدريبية.

ويذكر أن مراسم الاحتفال حضره آمر المنطقة العسكرية إجدابيا، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، ومدير فرع جهاز الأمن الداخلي، ومدير فرع جهاز مكافحة الجريمة إجدابيا، وعدد من مدراء الأمن، وضباط الجيش والشرطة، بالإضافة إلى مسؤولي وأعيان المنطقة.

يشار على أن الدورة سميت باسم شيخ الشهداء لانطلاقها في ذكرى العام الماضي من استشهاده الذي يوافق 16 سبتمبر من كل شهر.