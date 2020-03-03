كيف حاصر الجيش الليبي المرتزقة والجنود الأتراك في طرابلس؟

لم يتوقف الجيش الليبي من مطاردة المرتزقة السوريين الموالين لتركيا بالإضافة إلى الجنود الأتراك في طرابلس بالرغم من استمرار المفاوضات العسكرية في جنيف.

تقدم وكمين

قالت غرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الوطني الليبي، السبت، إن الوحدات القتالية تمكنت من نصب كمين محكم للجماعات المسلحة في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

وأضافت أن القوات تقدمت في محور عين زارة وسط انهيار كامل للقوات المدعومة والمعززة بمرتزقة جلبتهم تركيا.

وأعلن الجيش الليبي مقتل 7 منهم وأسر شخص يعتقد أنه سوري الجنسية في محور عين زارة، وحرق ثلاث عربات مسلحة للميليشيات.

انتشار تام

قال محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات والمحلل السياسي الليبي، إن سيطرة الجيش الليبي على الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وغريان سيقطع الإمدادات على الجماعات المسلحة.

وأضاف أن الجيش الليبي يستهدف بقايا داعش والتنظيمات المتطرفة في الجنوب الليبي وذلك بالتوازي مع عملياته في طرابلس.

وأكمل أن الجيش الليبي منذ يناير 2019 وزع قواته في كافة أنحاء ليبيا لتأمين البلاد وفقا لخطة وتخصيص غرف عمليات في الجنوب والشرق والغرب.

وأوضح أن الجيش الليبي كثف عملياته ضد الجماعات المسلحة في طرابلس بسبب استهدافها للمدنيين.

مطار معيتيقة الهدف

ويراقب الجيش الوطني الليبي الأوضاع في مطار معيتيقة الدولي الذي تعتبره القيادة العامة للجيش بأنه تحول إلى قاعدة عسكرية تركية في طرابلس.

وخلال الايام الماضية أعلن الجيش الليبي استهداف من 7 إلى 10 من الجنود الاتراك، وأنهم قتلوا في قصف بالمدفعية على المطار، الذي حوّلته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، عن استهداف مواقع للطائرات المسيرة ومنصة رادار في مطار معيتيقة الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف عن مقتل عدد من جنوده في ليبيا، في قصف استهدف ميناء طرابلس.

حرب عالمية ثالثة

قال حسين مفتاح الباحث السياسي الليبي، إن ما يدور في ليبيا بمثابة حرب عالمية ثالثة، لافتًا إلى أن البعثة الأممية لديها مخططات سابقة تعمل على إنجازها بعيدًا عن حل الأزمة على أرض الواقع.

وأضاف مفتاح أن المنظومة الدولية شريك فيما يدور في ليبيا، قائلا “أصبحت المعركة الآن بين الجيشين الليبي والتركي في طرابلس”.

وأوضح أن الحوار السياسي الذي يعقد في جنيف يشهد حضورا هزيلا، بعد انسحاب مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة والمستقلين،

وأشار إلى أن ليبيا أصبحت حلبة للصراعات الدولية منذ 9 سنوات، مؤكدًا أن تحذيرات غسان سلامة بشأن تحول الازمة الليبية إلى صراع إقليمي تصف وضعا حقيقيا قد تصل إليه ليبيا.

المصدر: قناة الغد