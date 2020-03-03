النواب يُخاطب غوتيريش بشأن تصريحات سلامة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس قرر إرسال برقية “احتجاج وشجب” للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تجاه المجلس.

وأضاف بليحق، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن المجلس قرر الاحتجاج على تصريحات سلامة الذي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي لم يصدر عن أي موقف تجاه هذه التصريحات التي اعتبرها “غير مقبولة”.

وأوضح بليق أن هذا القرار جاء خلال جلسة النواب التي استؤنفت اليوم في بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، حيث ناقش الحضور المسار السياسي للحوار الليبي، وتدخلات البعثة الأممية، والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي تجاه مجلس النواب.

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