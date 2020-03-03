المحجوب: غسان سلامة ارتكب أخطاء تحول دون تحقيق أي توافق في ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن “المسار العسكري لم يتحقق فيه أي نتائج ملموسة”.

وأضاف المحجوب في حديث لـ”سبوتنيك”، أن المبعوث الأممي غسان سلامة “ارتكب الكثير من الأخطاء التي لا يمكن معها تحقيق أي تقدم أو توافق”.

وتابع أن “سلامة دائما ما كان يتغاضى عن أساس الأزمة، وهي معضلة وجود “الميليشيات”، التي لا تمتثل للحكومة ولا للشرعية”.

وأشار إلى أن سلامة “أصر في التعامل على أن طرفين يمثلان المشهد، في حين أن الجيش يحارب الإرهاب وعصابات نهب الثروات، كما أن حكومة الوفاق لم تكتمل شرعيتها”.

ويرى المحجوب أن بناء رؤية الحل “جاءت على قاعدة غير شرعية، نظرا لأن اتفاق الصخيرات لم يكتمل”.

وأكد أن الجيش “يتعامل مع جسم غير شرعي، وأن المعارك أوقفت من أجل حل الميليشيات وتسليم سلاحها، لا من أجل تشكيل أجسام أخرى تزيد تعقيد الوضع”.

العميد في القوات المسلحة العربية الليبية خالد المحجوب: حجم الدعم القطري والتركي للميليشيات المسلحة كبير جدًا.. وما دمرته قوات الجيش الليبي من مخازن أسلحة ومعدات يفوق كل التوقعات pic.twitter.com/XZXxUj4zAZ — الحدث (@AlHadath) December 11, 2019

وشدد على أنه “لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فيما يتعلق باجتماعات اللجنة الأمنية “5+5″، خاصة أن المعضلة الأساسية في تسليم المليشيات أسلحتها وهي لم تتم حتى الآن”.

كان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أعلن أمس الاثنين، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من مهامه لأسباب صحية.

يعمل غسان سلامة مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا منذ يونيو/حزيران عام 2017.

كما كان سلامة ضمن وفد الأمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003، وكاد أن يلقى مصرعه في حادثة تفجير مبنى الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.

بالإضافة إلى ذلك، تولى غسان سلامة منصب وزير الثقافة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري من عام 2000 إلى 2003.

#مجمل_القول | العميد خالد المحجوب : قوات الجيش الليبي موجودة في داخل طرابلس وبإمكانها استهداف أي هدف يهدد أمن ليبيا. pic.twitter.com/SFHizZOxER — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) February 18, 2020

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.