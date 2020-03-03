ضبط أدوية فاسدة بكميات كبيرة في بنغازي (صور)

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، مخزنا تابعا لشركة مختصة في استيراد الأدوية والمعدات الطبية بمنطقة حي السلام في بنغازي، بعد ثبات وجود وتوزيع أدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح الجهاز في بيان، أنه أثناء عمل عناصره في النقاط الأمنية داخل مدينة بنغازي، استوقف أحد العناصر مركبة غير مُجهزة تحمل أدوية طبية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة.

وبعد إيقافها واستدلال السائق تبين أن الأدوية تعود لشركة تتعامل معه لنقل الأدوية وتوزيعها على صيدليات المدينة، لينتقل بعدها عناصر الجهاز إلى المخزن بمنطقة حي السلام وتتم مصادرة بقية الأدوية التي كانت مُخزنة بطرق غير صحيحة.

وأوضح الجهاز أن المخزن غير مطابق للمعايير من حيث التهوية، وتم ضبط مواد وأدوية منتهية الصلاحية مختلطة بأخرى صالحة، كما أن إذن المزاولة الخاص بالشركة منتهي الصلاحية، وتمت مصادرته من قبل جهاز الحرس البلدي في وقت سابق ولم يتم تجديده ومع ذلك لاتزال الشركة تزاول مما يعني عدم مشروعية العمل.

وأشار الجهاز في بيانه إلى أنه تم إعداد محضر باستدلالات العاملين والسائق وإغلاق المخزن واستدعاء صاحب الشركة ومصادرة الأدوية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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