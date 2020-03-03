علم ليبيا يُرفرف في العاصمة السورية

أقيمت في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح السفارة الليبية بحضور عدد من المسؤولين الليبيين والسوريين، إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، في مؤتمر صحفي أثناء المراسم، إن هذه الخطوة تعد فارقة واستثنائية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، موضحا أن أعلام الدول سترتفع أيضا في العاصمة طرابلس بعد تحريرها.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن عودة العلم الليبي مرفرفا في سماء سوريا مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى، مشيرا إلى أن العلم السوري سيرفرف في سماء ليبيا قريبا.

بدوره، وصف نائب رئيس الحكومة الليبية عبدالرحمن الأحيرش، افتتاح السفارة الليبية في العاصمة السورية دمشق بالخطوة الكبيرة جدا في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها سوريا وليبيا.

وقال الأحيرش إن العمل بالسفارة سيتم اليوم الثلاثاء، وإنه يجري الآن افتتاح قنصلية في بنغازي، مبينا أن البلدين يحاربان عدوا واحدا وهو الإرهاب.

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