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مواصلات الوفاق تبحث سير عمل غرفة الملاحة البحرية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق اليوم الثلاثاء اجتماعا مع رئيس غرفة الملاحة البحرية وعدد من شركات الملاحة العامة والخاصة بحضور وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل البحري احمد حمي .

وأفاد المكتب الاعلامي بالوزارة أن الاجتماع ناقش المشاكل التي تواجه عمل غرفة الملاحة البحرية و منها إعادة النظر في تعديل تعريفة حقوق الوكيل وتوحيد الجهود بين القطاعين العام و الخاص .

كما  تطرق الحضور إلى ضرورة و ضع رؤية مشتركة شاملة لتطوير القطاع البحري في جوانبه المختلفة ، وحدد موعد لاجتماع لاحق لمتابعة سير عمل غرفة الملاحة بناءا على ما اتفق عليه . 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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