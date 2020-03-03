مؤكدا على أحقية الجيش في تحرير ليبيا.. القائد العام يلتقي سفراء فرنسا وإيطاليا وألمانيا

الرجمة-العنوان

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، بوفد رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وناقش القائد العام مع الوفد خلال اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة بالرجمة آخر التطورات السياسية والعسكرية.

وأكد الوفد على دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية الاستقرار في ليبيا لدول المنطقة.

واستمع الوفد لرؤية القيادة العامة لحل الأزمة في ليبيا وأهمية احلال السلم والاستقرار والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والبدء في المسار الديمقراطي وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.

وأكدت رؤية القيادة العامة أن كل ما تم طرحه لم يتم الوصول إليها إلا بعد القضاء على المليشيات الإرهابية التي لم تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار وتقوم حاليا بقصف المقرات المدنية داخل الأحياء السكنية في طرابلس.

وأكد القائد العام على أحقية الجيش الوطني في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي وذلك وفاءاً لمشوار تضحيات وبطولات شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم تلبية لطموحات الشعب الليبي في العيش في بلد تحكمه سلطة القانون والعدل والمساواة.

يذكر أن الوفد ضم “باتريك دوريل” مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الأفريقية، و”ايمونيل بوون” المستشار الدبلوماسى للرئيس الفرنسي، و”بياتريس هيلين” سفيرة فرنسا لدى ليبيا.

وضم الوقد أيضا، “بيترو بانيزى” المستشار السياسي لرئيس الوزراء الايطالي ومرافقيه، بالإضافة إلى ا”جان هيكر” المستشار الدبلوماسي للمستشارة الألمانية و “اولفير اوفيتشا” سفير ألمانيا لدى ليبيا.