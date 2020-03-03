تحريات المنطقة الغربية بإدارة مكافحة المخدرات تضبط عدد من مروجيها

تمكن أعضاء التحري والقبض بمكتب تحريات المنطقة الغربية التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يضبط في عملية متفرقه ثلاثة أشخاص من مروجي مخدرات . وبين المكتب الاعلامي بالادارة أن هؤلاء الاشخاص ضبط بحوزتهم 67 قرص من أقراص الهلوسة مختلفة الأنواع وقرابة ربع كيلو من مخدر الحشيش وعدد أتنا عشر علبة خمور مستوردة نوع هنيكل وزجاجة خمر مستوردة . وأكد المصدر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الاشخاص المروجين واحيالتهم الي نيابة مكافحة المخدرات الزاوية من حيت الاختصاص.

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