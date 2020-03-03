يونيسف: أكثر من 15 ألف فرد يتلقون التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في ليبيا سنوياً

قالت رئيسة قسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف في ليبيا، رانيا شرشر، إن أكثر من 15 ألف فرد، بمن فيهم أكثر من 8 آلاف طفل، يتلقون التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في ليبيا سنويا من خلال المنظمة.

وأضافت شرشر، في بيان للمنظمة اليوم، أن ليبيا لا تزال تواجه أزمات سياسية حادة وانقساما اجتماعيا وتحديات اقتصادية بسبب استمرار عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مدار السنوات الثماني الماضية، مضيفة أن العنف المسلح أدى إلى نزوح الآلاف من العائلات، وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الحيوية، كما أثّر بشكل كبير على الوصول إلى الخدمات الأساسية والمياه والمأوى لأكثر الفئات استضعافاً.

وأوضحت شرشر أن الصراع أثر على حوالي 1.8 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 268 ألف طفل، مضيفة أن العشرات من الأطفال قتلوا وأصيبوا جراء الغارات الجوية والقصف ونيران الأسلحة الصغيرة والأجهزة المتفجرة محلية الصنع ومخلفات الحرب.

وتابعت أن الأطفال والمراهقين معرضون بشكل خاص لحوادث الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، ومن المحتمل أن يواجه من نجوا منها صعوبات جسدية ونفسية واجتماعية خطيرة، مشددة على أن حرب طرابلس والاشتباكات التي وقعت في مرزق في أغسطس من العام الماضي، زادا من الخسائر المدنية والنزوح، فضلا عن تدمير البنية التحتية مثل المدارس والطرق والمستشفيات.

وشددت على أن اليونيسف في ليبيا ستواصل في عام 2020، حشد الموارد لتوسيع نطاق تدخلات التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة واستهداف المواقع ذات الأولوية على النحو المحدد في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 أو التي أبلغت عنها السلطات الوطنية، بما في ذلك في الكفرة وبنغازي وسبها، وكذلك دعم دمج التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في المناهج المدرسية.

وأكدت أنه «بدون الحصول على 540 ألف دولار في 2020»، سيتعرض الأطفال المتأثرون بالنزاع لمخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، لعدم تمكنهم من الوصول إلى التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.

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