سيادة القائد العام يستقبل وفدًا رفيعًا ضم مستشارين وسفراء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا

الرجمة 03 مارس 2020 (وال)- استقبل سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى؛ ضم مستشارين وسفراء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

هذا وضم الوفد الذي وصل مساء اليوم الثلاثاء، بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، مستشار الرئيس الفرنسى للشؤون الأفريقية السيد باتريك دوريل، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي السيد إيمونيل بوون، وسفير فرنسا لدى ليبيا السيدة بياتريس هيلين، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي السيد بيترو بانيزي ومرافقيه، والمستشار الدبلوماسي للمستشارة الألمانية السيد الدكتور جان هيكر، وسفير ألمانيا لدى ليبيا السيد أولفير أوفيتشا.

وبحث سيادة القائد العام مع الوفد الزائر بمكتبه في مقر القيادة العامة، آخر التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا.

وأكد سيادة القائد العام على أحقية الجيش الوطني، في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي، وذلك وفاءا لمشوار تضحيات وبطولات شهداء القوات المسلحة، الذين ضحوا بأنفسهم تلبية لطموحات الشعب الليبي في العيش في بلد تحكمه سلطة القانون والعدل والمساواة.

من جهته، أكد الوفد الزائر على دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية الاستقرار في ليبيا لدول المنطقة، كما استمع الحاضرون لرؤية القيادة العامة لحل الأزمة في ليبيا، وأهمية إحلال السلم والاستقرار، والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة، والبدء في المسار الديمقراطي وسيادة القانون، وبناء دولة المؤسسات.

كما أكد الوفد الزائر رؤية القيادة العامة إن كل ما تم طرحه لم يتم الوصول إليها إلا بعد القضاء على المليشيات الإرهابية، التي لم تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار، وتقوم حاليًا بقصف المقرات المدنية داخل الأحياء السكنية في طرابلس. (وال- الرجمة) إ م/ ر ت

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