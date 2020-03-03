وفد من مستشاري وسفراء فرنسا وإيطاليا وألمانيا يزور القائد العام في الرجمة

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مقر القيادة بمنطقة الرجمة وفدا رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لبحث آخر التطورات السياسية والعسكرية في البلاد.

ووفق المكتب الإعلامي للقيادة فقد أكد الوفد الزائر على دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية الاستقرار في ليبيا لدول المنطقة، كما استمع الحاضرون لرؤية القيادة العامة لحل الأزمة في ليبيا، وأهمية إحلال السلم والاستقرار والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والبدء في المسار الديمقراطي وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.

كما أكدت رؤية القيادة العامة أن كل ما تم طرحه لا يتم الوصول إليه إلا بعد القضاء على المليشيات التي لم تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار، وتقوم حاليا بقصف المقرات المدنية داخل طرابلس.

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