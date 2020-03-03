الثني يتفقد مدينة تازربو ويفتتح عددا من المشاريع لصالح البلدية

وصل رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم إلى بلدية تازربو في زيارة تفقدية على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات بالحكومة.

وأفاد منسق العلاقات العامة بالبلدية لقناة ليبيا بأن عميد البلدية والمسؤولين وأعيان المنطقة كانوا في استقبال رئيس الحكومة والوفد المرافق له فور وصولهم، موضحا أن الزيارة تم خلالها افتتاح عدد من المقرات التي قامت الحكومة بتنفيذها لصالح المدينة، والتي من بينها السجل المدني والمجمع الإداري، ومقرات الإذاعة والثقافة والإعلام والإسعاف، وعدد من المرافق الأخرى التابعة لبلدية تازربو.

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