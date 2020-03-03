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وزارة الصحة تنفي وجود أية إصابات بكورونا في البلاد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم، وجود أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد، كما نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة مرضية بفيروس كورونا في مستشفى مصراتة الطبي.

وجدد رئيس لجنة التواصل والإعلام محمد الجازوي، تأكيده أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مخبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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