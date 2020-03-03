وزارة الصحة تتفقد إجراءات الوقاية في منافذ بلدية البريقة

أكد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية وضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بكافة المنافذ في البلاد، لتوحيد إجراءات التصدي لفيروس كورونا وفقا لتطورات انتشاره عالميا.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتطبيق عمل وحدة الرقابة الصحية بالمنافذ الجوية والبحرية ببلدية البريقة، وتفعيل جهاز القياس الحراري.

كما أكد مدير إدارة التفتيش أن هذه الزيارة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تشرف على تنفيذها وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله إلى البلاد.

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