بالصور | المشير حفتر يستقبل وفد أوروبي رفيع المستوى بمقر القيادة العامة في الرجمة

ليبيا – قام وفد رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا بزيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة.

الاجتماع ناقش بحسب مكتب إعلام قيادة الجيش آخر التطورات السياسية والعسكرية مع القائد العام ، مؤكدين على دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية الاستقرار فى ليبيا لدول المنطقة.

كما استمع الحاضرون لرؤية القيادة العامة لحل الأزمة فى ليبيا وأهمية احلال السلم والاستقرار والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والبدء فى المسار الديمقراطى وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.

وأكد القائد العام على أن القيادة العامة ترا ان كل ما تم طرحه لم يتم الوصول إليها إلا بعد القضاء على المليشيات الإرهابية التى لم تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار وتقوم حاليا بقصف المقرات المدنية داخل الأحياء السكنية فى طرابلس، مشدداً على أحقية الجيش الوطني في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي وذلك وفاءاً لمشوار تضحيات وبطولات شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم تلبية لطموحات الشعب الليبي في العيش في بلد تحكمه سلطة القانون والعدل والمساواة.

يشار إلى أنه قد ضم الوفد الزائر كل من ة باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسى للشؤون الأفريقية، وايمونيل بوون المستشار الدبلوماسى للرئيس الفرنسى، وبياتريس هيلين سفير فرنسا لدى ليبيا ؛كما حضر أيضاً بيترو بانيزى المستشار السياسى لرئيس الوزراء الايطالى ومرافقيه ،بالإضافة الى د. جان هيكر المستشار الدبلوماسى للمستشارة الألمانية واولفير اوفيتشا سفير المانيا لدى ليبيا.

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