“مكافحة الأمراض” ينفي تسجيل حالات كورونا

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف أي حالات اشتباه بفيروس كورونا بمعبر رأس اجدير.

وأكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري مختار المنصوري، أن ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات اشتباه بالكورونا في المعبر، هي أخبار عارية عن الصحة.

ولفت المنصوري لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أن المكتب اتخذ إجراءات مشددة في عمليات الكشف على المسافرين.

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