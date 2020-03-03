بعيو: سلامة لم يستقل بل تمت إقالته

أكد الكاتب الصحفي محمد بعيو أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه لم يستقل وإنما تمت إقالته.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “غسان سلامة الذي لا يزال يكذبلم يقدم استقالته بل تمت إقالته” “أمضى سلامة ما يقرب من ثلاث سنوات، هي مدة عمله رئيساً لما يسمى بعثة الدعم للأمم المتحدة في لــيـبـيــا، يكذب على الليبيين، ويستخف بهم، ويضربهم ببعضهم، ويتهكم عليهم، ويصفهم بانعدام الوطنية، ويتحدث عنهم ومعهم بينما يمضغ العلكة (المستكة) وهو أسلوب مرفوض في ثقافتنا الليبية باعتباره سخافة وإساءة أدب”.

وأضاف بعيو “وقد اجتمعت الأطراف الليبية المتصارعة والمتناقضة والمتحاربة على شيء واحد، هو استحالة التعامل مع سلامة أو الثقة فيه، والمطالبة بإنهاء مهامه ومغادرته منصبه، وهو موقف اتفق فيه معظم الليبيين المهتمين بقضية بلادهم ومأساة وطنهم، وهذا ما تحقق أمس حين قررت الأمانة العامة للأمم المتحدة إعفاءه من مهامه، بعد توجيه اللوم الشديد إليه من الأطراف الدولية الراعية لقمة برلين، ولقرار مجلس الأمن 2510 الذي اعتمد نتائجها ومخرجاتها، وهو ما استبقه المراوغ غسان سلامة بإعلان استقالته، في تغريدة له على حسابه على منصة تويتر، زاعماً أن صحته لم تعد تسمح له بالاستمرار في مهمته، التي يغادرها وقد صار أغنى مادياً مما كان حين دخلها، لكنه أفقر معنوياً وقيمياً أمام الليبيين والعالم”.

وأردف بعيو “لا تصدقوه فقد أُقيل وأُعفي ولم يستقل ويستعفي، وهذه هي الحقيقة”وتابع”إن على القوى الوطنية، وكل المعنيين بالشأن العام والسياسي في لــيـبـيــا أن يتحركوا ويضغطوا ليكون لهم رأي في المبعوث الذي سيخلف المطرود سلامة، كي لا نتورط في شخص أسوأ، نحن المتورطون أصلاً في مأساتنا التي لولا التدخل الخارجي، وسطوة مجلس الأمن والأمم المتحدة ما كانت لتكون بهذه الحدة، وما كانت لتكون أصلاً لو تُرك مصيرنا في أيدينا”.