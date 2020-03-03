مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 2.5 مليار دولار

عبّرت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد، وفق ما أوردت.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مساء الثلاثاء، إن إنتاج النفط والغاز مازال في تراجع كبير نتيجة للإقفالات التي طالت المنشآت النفطية”، مضيفة: “بلغ الإنتاج 123،240 برميل في اليوم بحلول يوم الاثنين 2 مارس 2020، وتسبّب هذا الانخفاض القسري في الإنتاج في خسائر مالية تجاوزت 2،590،946،109 مليون دولار أمريكي منذ الـ 17 من يناير 2020”.

وأكدت المؤسسة، استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، متابعة: “انتهت ناقلة بنزين من التفريغ في ميناء بنغازي أمس، فيما يتوقع وصول ناقلة ديزل خلال الأيام القادمة”.

وأكملت: “لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة”.