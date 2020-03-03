“خسائر النفط” تتفاقم.. وتحذير من نقص بالوقود

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن خسائر تراجع إنتاج النفط جراء إقفال المنشآت النفطية، بلغت نحو 2.6 مليار دولار، منذ 17 يناير الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان، إن إنتاج النفط تراجع إلى 123،240 برميل في اليوم بحلول يوم الاثنين الموافق 2 مارس.

وعبّرت المؤسسة عن قلقها الشديد عن نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

ولفتت إلى أنها تواصل توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث انتهت ناقلة بنزين من التفريغ في ميناء بنغازي أمس، فيما يتوقع وصول ناقلة ديزل خلال الأيام القادمة.

وذكرت “الوطنية للنفط” أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية ما تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

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