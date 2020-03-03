الشيباني: سلامة وقع بين مطرقة الطامحين للسلطة والمال وسندان تنافس دول لاترحم

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إنه كان من المفترض أن يكون إنقاذ ليبيا من الفوضى والعبث ودعم الطرف الساعي إلى تحقيق هذه الغاية، دون مجاملة ومحاباة، لكن جرفه تيار كاسح ووقع بين مطرقة الطامحين للسلطة والمال و سندان تنافس دول لاترحم يحركها الجشع والطمع والرغبة في الاستحواذ على كل شي.

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الثلاثاء، قال الشيباني: “في الحقيقة لم يفشل سلامة بل نحن من فشلنا في أن ننتصر على انفسنا ونرتفع عن رغباتنا وشهواتنا الدنيوية الفانية، فشلنا في تحكيم عقولنا وإنقاذ وطننا وسلمنا أمرنا لعدونا، رحل سلامة بما له و ماعليه وخسرنا جميعا وانتصر الشيطان”

وروى الشيباني: “التقيت سلامة ذات مرة بتونس في بداية توليه مهمته في ليبيا ،دار بيننا حديث مطول وأصغى بكل اهتمام وأنا أحدثه عن قضية تهجير أهالي تاورغاء ، وضحت له تفاصيل التفاصيل الظاهر منها والمستتر وحتى المسكوت عنه”

وأكمل: “كنت أعرف أنه سيأتي بعدي من يفتري ويزور الحقائق ويلفق الاكاذيب ، انهينا الحديث عن تاورغاء ، وتطرقنا إلى المشهد الليبي وتعقيداته .بعد ان تمنيت له النجاح في مهمته، أكدت له أن من يتولى هذه المهمة يحتاج إلى معرفة ثقافة الشعب الليبي وانماط تفكيره وردات افعاله وسلوكياته وتاريخه وصراع قبائله وتركيباته وتعدد اعراقه وحتى لهجاته وعاداته وأمثاله الشعبية .. وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف للأطراف المتصارعة ومن يقف خلفها”