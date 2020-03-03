بحضور السراج.. إعتماد الترتيبات المالية للمجلس الرئاسي لعام 2020

ليبيا – عُقد بمصرف ليبيا المركزي طرابلس اليوم الثلاثاء اجتماع بشأن اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 حضره كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك.

وبحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي طرابلس حضر الإجتماع عضو مجلس النواب المنشق حمودة سيالة وأسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة التابع لحكومة الوفاق.

وناقش الإجتماع بنود الترتيبات المالية للعام 2020 في ظل أزمة الإقفال القسري للحقول والموانيء النفطية.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 كما اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين بالإضافة إلى فتحي علي باشاغا وزير الداخلية المفوّض بحيث تتولى اللجنة مواجهة أزمات الوضع الراهن وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.

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