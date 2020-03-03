طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والامطار ليومي الاربعاء والخميس

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الاربعاء والخميس ان تشهد الاجواء تتجدد فرصة الأمطار يوم الأربعاء على الساحل الممتد من الزاوية إلى مصراتة، وتشمل سهل الجفارة ومناطق وسط وشرق الجبل الغربي وبعض مناطق الجبل الأخضر، قد تمتد إلى سرت خلال فترة الليل.

وبحسب التقرير فإن الكميات المتوقعة ستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، مع خلايا رعدية على بعض المناطق.

ووفقاً للتقرير تنتقل الأمطار يوم الخمس إلى مناطق الخليج واجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر والبطنان، مع خلايا رعدية على بعض المناطق.

فيما ستكون الكميات المتوقعة ستكون ما بين المتوسطة والجيدة ، قد تكون غزيرة على بعض مناطق الجبل الأخضر، وفقاً للتقرير.

وفيما يلي تفاصيل الطقس ليوم الاربعاء:

وفقا للتقرير ما زالت الأجواء شتوية ومتقلبة على أغلب المناطق الغربية مع فرصة لهطول الأمطار وخلايا رعدية بشكل متفرق وعلى فترات وريح نشطة توصل سرعتها في بعض المناطق المفتوحة مابين 50 – 40 كيلو متر/الساعة وهبات توصل إلى 70 كيلو متر، مع انخفاض لدرجات الحرارة.

وستكون توقعات الامطار مابين خفيف ومتوسط بشكل متفرق ويشمل المناطق الساحلية وجبل نفوسة والدواخل.

ــ المناطق الخليج والشرقية والجبل الاخضر:

الأجواء غائمة مع نزول هطول أمطار خفيفة ومتفرقة وريح نشطة بإتجاه راس لانوف والبريقة ويوم الخميس تكون الفرصة أعلى لهطول الأمطار خاصة على مناطق الجبل الاخضر، حيث ستكون الأمطار المتوقعة مابين متوسطة وجيدة ومتفرقة خاصة يوم الخميس.

ــ مناطق الوسط والجنوب:

الاجواء متقلبة مع سماء صافية يرافقها مرور سحبٌ عالية وعابرة وريح نشطة خصوصاً على الجنوب الغربي ويوم الخميس تنشط بالجنوب الشرقي.

ــ درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المناطق الغربية مابين 16° – 20° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 21° -30° درجة

المناطق الشرقية مابين 13° – 19° درجة

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