امغيب: سلامة غض الطرف عن أفواج المرتزقة السوريين الذين يأتون إلى ليبيا من تركيا

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد أمغيب أن استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة تأتي بسبب شعوره بالفشل بعد أن عجز عن تجميع أطراف الصراع في ليبيا.

امغيب قال في تصريح لـ “راديو سبوتنيك” الروسي اليوم الثلاثاء إن رفضه لمخرجات مجلس النواب كان فيه انحياز واضح لحكومة الوفاق وتيار الإسلام السياسي، مؤكداً أن انحياز سلامة لحكومة السراج لم يكن جديداً حيث سبقه في ذلك المبعوث السابق إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وأشار إلى أن سلامة يغض الطرف عن أفواج المرتزقة السوريين والإرهابيين الذين يأتون إلى ليبيا عبر مينائي مصراتة وطرابلس وكذلك الأسلحة التي تتدفق إلي ليبيا والطائرات المسيرة.

وأوضح أنه “إذا كانت هناك رغبة حقيقية من قبل البعثة الأممية، فإن أي مبعوث يتم تعيينه يمكن أن يحل المشكلة الليبية حتى من خلال الاتفاق السياسي نفسه، إلا أن غسان سلامة، ومارتن كوبلر، لم يسعيا حتى لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، إن استطاع المبعوث الأممي الجديد تنفيذ بند الترتيبات الأمنية فستكون نسبة كبيرة من المشكلة قد حلت” .

كما أعرب عن اعتقاده أن المسارات الثلاثة أصبحت في حكم الميت بعد استقالة غسان سلامة إلا إذا أعيد ترتيب أولوياتها وصياغتها من البداية وتم وضع معايير متساوية، مستبعداً حدوث ذلك خاصة إذا تم تعيين ستيفاني ويليامز حيث انتهجت نهجاً منحازاً من قبل في الأزمة الليبية.

وذكر أن مجلس النواب أجل جلسته إلي الأسبوع القادم حيث سيتم مناقشة التطورات الأخيرة وكيفية التعامل مع البعثة الأممية وإمكانية المضي في الحوار السياسي.

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