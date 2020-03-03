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“العمارة والفنون” تلتقيان بمعرض في بنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت مؤسسة “تجرّد” معرضها الأول للعمارة والفنون بوسط البلاد في مدينة بنغازي، ضمن “مشروع سقالة 2020” ومعرض “تهافت للعمارة والفنون”.

ويتخذ المعرض المتنقل من “وسط البلاد” ملاذا لإعادة التفكير في محنة الدمار وإعادة الأعمار، إذ تحتضن العمارة النص الأدبي في أبهى التقاء بين الفن التشكيلي والبصري عموما والهندسة المعمارية.

وتحاكي عروض الفن التشكيلي في المعرض الهوية الليبية والمشاكل الاجتماعية والتقاليد، حيث يتم عرضها عن طريق أعمال فنية ومعمارية.

واستمر المعرض على مدار أيام ثلاثة عرض فيها الفنانون والمهندسون ما رغبوا في إيصاله للعامة بطريقتهم التي لاقت إعجابا وحضورا متميزا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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