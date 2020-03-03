حرس الحدود التونسي يحبط محاولة لتهريب 149 بندقية عبر الحدود مع ليبيا

ليبيا – أحبطت فرقة حرس الحدود التونسية بتطاوين محاولة تهريب 149 بندقية بقيمة 745 ألف دينار صيد و 110 كيلو غرام من الفضة بقيمة 880 ألف دينار.

حرس الحدود وفي بيان نشره عبر مكتبه الإعلاميأمس الاثنين قال:”تتمثل تفاصيل العملية أنّه وفي إطار ترصّد شبكات تنشط في تهريب بنادق الصيد في القطاع الصحراوي بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية وعلى إثر العملية السابقة التي تمكّنت من إحباطها وحدات حرس الحدود بتطاوين خلال مستهلّ هذه السنة والتي مكنت من حجز 19 بندقية صيد توفرت معلومات حول اعتزام بعض المهربين تنظيم عملية تهريب لكمية هامة من بنادق الصيد عبر الحدود التونسية الليبية”.

وأضاف البيان:” وللغرض تولت فرقة حرس الحدود بتطاوين نصب كمين في حدود الساعة العاشرة ليلا بمنطقة بئر بوخروبة من معتمدية رمادة تم رصد شاحنة قادمة من جهة رمادة الغربية تتطابق مع المواصفات الواردة في المعلومة وبالإشارة لها بالتوقف لم يمتثل سائقها وحاول تجاوز الدورية فتمّ سحب السلسلة المسمارية وإصابة العجلتين الأماميتين إلا أن الشاحنة واصلت طريقها فتمت مطاردتها وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ثم في اتجاه العجلات الخلفية تعمد سائق الشاحنة إطفاء الأضواء وتوغل في المسالك الصحراوية إلا أن الدورية واصلت مطاردتها متّبعة الغبار الذي أثارته الإطارات الحديدية للشاحنة”.

وتابع الحرس الديواني :”وبعد حوالي 5 كلم تم العثور على الشاحنة عالقة في الرمال بينما تحصن سائقها بالفرار تحت جنح الظلام وقد أمكن تحديد هويته وهو من كبار المهربين بجهة بن قردان. وعلى إثر إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق تم اكتشاف كمية بنادق الصيد وكميات الفضة المذكورة وتم بالتنسيق مع النيابة العمومية إصدار برقية تفتيش في شأنه وتحرير محضر حجز في الغرض في انتظار مواصلة الأبحاث”.

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